Россиянам перечислили переплаты по ипотеке

Инвестор Виноградов: Переплата по ипотеке включает страхование и комиссии

Реальные переплаты по ипотечному кредиту, кроме ставки, кроются в страховке и обслуживании кредита. Основные сборы в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

Переплаты складываются из страхования (жизни, недвижимости) в составе кредита — часто банки включают его в общую стоимость кредита, обслуживания кредита и комиссии за ведение счета, комиссии за досрочное погашение и частичное досрочное погашение, оценки залога, страхование титула, оформления документов, перевода средств и расходов на страхование титула.

По данным Банка России, реальная годовая эффективная ставка может превышать номинальную на 0,5-2,0 процентных пункта.

