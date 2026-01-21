Россиянам представят новые шоу о здоровье и медицине

Соцсеть «Одноклассники» запустила новые проекты, посвященные здоровью

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новые проекты, связанные с медициной и здоровьем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-релизе компании.

Первым проектом станет подкаст «Без Халатов», в котором ведущий Александр Мясников вместе с приглашенными врачами подробно расскажет об актуальных вопросах по теме здоровья. Второй проект — ежедневное шоу «Центр здоровья», где эксперты в области медицины в прямом эфире будут отвечать на вопросы пользователей. Шоу представляет собой живой диалог со специалистами, где каждый желающий сможет получить ответ на беспокоящий его вопрос.

«Забота о здоровье — одна из главных тем, волнующих наших пользователей, особенно аудиторию старшего возраста. Новые тематические шоу в ОК — это возможность сделать экспертные знания врачей максимально доступными и понятными для каждого», — прокомментировал создание проектов директор по маркетингу и контенту ОК, Борис Мокроусов.

Он добавил, что цель новых программ — подтолкнуть россиян лучше следить за состоянием своего здоровья, а также активнее и правильнее, с точки зрения медицины, заботиться о нем.

