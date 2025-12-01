Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:48, 1 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыты главные критерии россиян при поиске партнера

«ОК Знакомства» выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Соцсеть «Одноклассники» и дейтинг-сервис «ОК Знакомства» провели исследование среди не состоящих в отношениях пользователей старше 55 лет и выяснили их предпочтения при поиске партнера. Их главные критерии «Лента.ру» узнала из пресс-релиза соцсети.

Так, более трети опрошенных россиян (37 процентов) ищут долгосрочных отношений для совместной жизни, около 35 процентов пользователей готовы просто общаться и дружить. Еще 14 процентов хотят найти единомышленников, а 10 процентов — вторую половину для романтических встреч.

При этом 42 процента опрошенных привыкли знакомиться с помощью дейтинг-сервисов, еще 36 процентов ищут собеседников через соцсети, а оставшаяся часть находит друзей и возможных партнеров на работе или через друзей.

При знакомстве пользователи чаще всего обращают внимание на такие качества, как честность и надежность — именно их назвали 63 и 59 процентов респондентов. Для россиян старшего возраста при выборе партнера важными также оказались доброта, отсутствие вредных привычек и общие увлечения.

Рассуждая о значимости расстояния, больше половины опрошенных заявили, что хотели бы жить рядом со своим партнером, но 36 процентов отметили, что не против отношений на расстоянии.

Ранее стал известен процент россиян, верящих в гороскопы. Около половины опрошенных признали, что верят во влияние звезд и положения планет на свою жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по причалу с казахстанской нефтью. Как Киев объяснил атаку Астане?

    Раскрыты главные критерии россиян при поиске партнера

    Россиян предупредили о росте «бабушкиных схем» при продаже машин

    Экс-премьер Украины обвинил Киев в краже 100 миллиардов долларов иностранной помощи

    На Западе обличили желание Каллас раздробить Россию «на маленькие государства»

    Катавшийся на крыше поезда метро россиянин попал на видео

    В Новой Москве произошел взрыв

    В России собрались урезать продажи иностранных автомобилей

    Ненависть лидеров Запада к Трампу назвали уморительной

    Министр обороны Швеции перепутал фамилию Шмыгаля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости