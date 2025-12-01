Раскрыты главные критерии россиян при поиске партнера

«ОК Знакомства» выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера

Соцсеть «Одноклассники» и дейтинг-сервис «ОК Знакомства» провели исследование среди не состоящих в отношениях пользователей старше 55 лет и выяснили их предпочтения при поиске партнера. Их главные критерии «Лента.ру» узнала из пресс-релиза соцсети.

Так, более трети опрошенных россиян (37 процентов) ищут долгосрочных отношений для совместной жизни, около 35 процентов пользователей готовы просто общаться и дружить. Еще 14 процентов хотят найти единомышленников, а 10 процентов — вторую половину для романтических встреч.

При этом 42 процента опрошенных привыкли знакомиться с помощью дейтинг-сервисов, еще 36 процентов ищут собеседников через соцсети, а оставшаяся часть находит друзей и возможных партнеров на работе или через друзей.

При знакомстве пользователи чаще всего обращают внимание на такие качества, как честность и надежность — именно их назвали 63 и 59 процентов респондентов. Для россиян старшего возраста при выборе партнера важными также оказались доброта, отсутствие вредных привычек и общие увлечения.

Рассуждая о значимости расстояния, больше половины опрошенных заявили, что хотели бы жить рядом со своим партнером, но 36 процентов отметили, что не против отношений на расстоянии.

