09:05, 21 января 2026

Россиянам раскрыли пользу бутербродов «советского типа»

Врач Продеус заявил, что плавленый сыр полезен для мышц
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам пользу плавленого сыра. Выпуск с объяснением специалиста доступен на сайте телеканала.

В рубрике программы, посвященной продуктам, врач и телеведущая Елена Малышева сделала бутерброды с плавленым сыром, назвав их блюдом советского типа. Продеус заявил, что в плавленом сыре содержится кальций, необходимый для того, чтобы мышцы сокращались. Без этого элемента мышцы не будут работать, подчеркнул иммунолог.

Однако кардиолог Герман Гандельман предупредил, что в плавленом сыре содержится много соли. По словам специалиста, у употребляющих этот продукт может подниматься давление.

Ранее Гандельман назвал продукт, который помогает снижать давление. Таким эффектом, отметил врач, обладает мясо поросенка, содержащее витамин B3.

