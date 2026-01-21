Реклама

Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

РСТ: В 2025 году Японию посетили 194,9 тысячи туристов из России
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Туристы из России добились самого высокого процента посещаемости Японии среди 24 стран и регионов. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Показатель поездок в Страну восходящего солнца среди россиян вырос почти вдвое. Так, за 2025 год Японию посетили 194,9 тысячи граждан Российской Федерации, что соотвествует 96,3 процента — по данным Японской национальной туристической организации, это максимальный показатель. Всего за прошлый год азиатское государство посетили 42,68 миллиона иностранцев, что также является рекордом для японского въездного туризма.

Ранее стало известно, что россияне поставили исторический рекорд в Японии. Число туристов из РФ, посетивших страну в мае 2025 года, выросло на 139,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

