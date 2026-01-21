Россияне лишились денег из-за победы норвежского клуба с российским вратарем над «Сити»

Двое клиентов БК лишились денег из-за победы «Буде-Глимт» над «Манчестер Сити»

Двое клиентов букмекерской компании (БК) лишились денег из-за домашней победы норвежского «Буде-Глимт» над «Манчестер Сити» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Два россиянина поставили крупные суммы, собрав экспресс-ставки. В них входил матч между «Сити» и «Буде-Глимт». Один прогнозировал, что «горожане» не проиграют, второй поставил на то, что они забьют не менее двух мячей.

Один игрок из-за сенсационной победы норвежцев лишился 200 тысяч рублей, другой потерял 150 тысяч. Перед началом матча коэффициент на победу «Буде-Глимт» составлял 6,70.

Матч прошел 20 января и завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе норвежцев весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин, совершивший четыре сейва.