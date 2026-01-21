Россияне на 18 часов застряли в заграничном аэропорту и попали на видео

Пассажиры рейса в Екатеринбург 18 часов провели в аэропорту Тараза

Ожидавшие вылета домой россияне 18 часов провели в заграничном аэропорту и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Многочасовая задержка произошла у авиакомпании Scat на рейсе из Тараза, Казахстан, в Екатеринбург, который должен был отправиться 20 января в 17:30, однако вылет задержали из-за тумана. Затем сотрудники авиаперевозчика сообщили о неисправности самолета.

По словам пассажиров, они застряли в воздушной гавани, так как перевозчик ждет деталь для лайнера из другого города. При этом клиентам компании предложили только питание, а свободных номеров в гостиницах города якобы нет. Новое время перелета до сих пор не назначено.

Ранее стало известно, что более 200 россиян на неделю задержались в Турции из-за отмены рейса. Воздушное судно должно было отправиться в Сочи еще 14 января, но вылет несколько раз переносили.