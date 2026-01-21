Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:36, 21 января 2026Путешествия

Россияне на 18 часов застряли в заграничном аэропорту и попали на видео

Пассажиры рейса в Екатеринбург 18 часов провели в аэропорту Тараза
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Ожидавшие вылета домой россияне 18 часов провели в заграничном аэропорту и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Многочасовая задержка произошла у авиакомпании Scat на рейсе из Тараза, Казахстан, в Екатеринбург, который должен был отправиться 20 января в 17:30, однако вылет задержали из-за тумана. Затем сотрудники авиаперевозчика сообщили о неисправности самолета.

По словам пассажиров, они застряли в воздушной гавани, так как перевозчик ждет деталь для лайнера из другого города. При этом клиентам компании предложили только питание, а свободных номеров в гостиницах города якобы нет. Новое время перелета до сих пор не назначено.

Ранее стало известно, что более 200 россиян на неделю задержались в Турции из-за отмены рейса. Воздушное судно должно было отправиться в Сочи еще 14 января, но вылет несколько раз переносили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Раскрыты подробности ликвидации готовивших нападение на российских полицейских террористов

    Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

    Части россиян пообещали трескучие морозы

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

    Летевший в Магадан самолет вынужденно сел в другом городе

    Россиянам представят новые шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok