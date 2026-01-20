Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

Более 200 российских туристов на неделю застряли в турецком Стамбуле из-за отмены рейса отечественной авиакомпании «Азимут». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что самолет должен был отправиться в Сочи еще 14 января, но вылет несколько раз переносили. 20 января домой хотели вернуть первую группу россиян, но представители перевозчика объявили, что рейс снова не состоится, не объяснив причин.

Как сообщает источник, в день первой отмены туристы начали искать другие варианты возвращения на родину, однако самый дешевый билет тогда стоил 120 тысяч рублей — для большинства путешественников сумма слишком большая, поэтому они решили ждать рейса «Азимута».

Ранее стало известно, что иностранец на несколько суток застрял в российском аэропорту из-за проблем с документами. Гражданин Мексики Рикардо не смог пройти пограничный контроль в воздушной гавани Казани.

