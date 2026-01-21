Реклама

11:47, 21 января 2026Интернет и СМИ

Российским контент-креаторам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

Российские авторы смогут зарабатывать на рекламе через личные профили VK
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские авторы контента смогут зарабатывать на рекламе товаром прямо через личные профили в VK. О нововведении для контент-креаторов «Ленте.ру» сообщили в пресс-релизе соцсети.

Теперь авторы смогут создавать шопсы — публикации с товарами — и получать процент с их продажи через реферальные ссылки. Прежде такая возможность была доступна лишь сообществам в соцсети.

Новая функция позволит монетизировать шопсы авторам с открытыми профилями с 1000 и более подписчиками — для этого нужно лишь регулярно публиковать контент. К программе можно подключиться с помощью VK AdBlogger и там же выбрать товары для рекламы.

«Мы последовательно развиваем инструменты роста и монетизации авторов, расширяя возможности как сообществ, так и личных страниц — чтобы каждый мог выбрать удобный для себя формат. Возможность рекомендовать товары в профилях дает креаторам упрощенный вход в монетизацию, друзьям и подписчикам — полезные советы и рекомендации от знакомых людей, продавцам товаров — дополнительные продажи», — поделилась деталями директор по продукту «Сообщества и опыт автора» VK Вера Советкина.

Она добавила, что на этом новые инструменты для авторов контента не закончатся. В этом году возможности для заработка контент-креаторов расширятся еще сильнее.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч российских компаний начали использовать сервис для мониторинга от VK. Речь идет о сервисе Tracer VK.

