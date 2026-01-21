Российский подросток на тюбинге проломил череп с кровоизлиянием в мозг

Во Владивостоке подросток на тюбинге проломил череп, врезавшись в стену

Во Владивостоке 13-летний подросток проломил череп с кровоизлиянием в мозг, врезавшись в бетонную стену во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в травматологическом центре российского города.

По словам очевидцев, школьник потерял сознание на 10 минут. «Я помню, как сел в тюбинг, покатился, а потом — темнота», — говорил ребенок о своем состоянии медикам.

У него диагностировали тяжелую сочетанную травму: ушиб головного мозга с формированием очагов повреждения в височной доле, переломы костей черепа, в том числе височной и затылочной, травматическое кровоизлияние в мозговые оболочки, кровотечение из уха, тупая травма груди, а также повреждение плеча и выраженный травматический шок.

На следующий день у мальчика появились новые симптомы — опустился уголок рта и перестал закрываться правый глаз, что стало прямым следствием повреждения мозга.

«Сейчас состояние мальчика стабилизировалось, но путь к восстановлению будет долгим», — констатировали в медучреждении.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области две девушки, катавшиеся на тюбинге, столкнулись с машиной и получили несовместимые с жизнью травмы.