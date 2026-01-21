Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:55, 21 января 2026Россия

Российский подросток на тюбинге проломил череп с кровоизлиянием в мозг

Во Владивостоке подросток на тюбинге проломил череп, врезавшись в стену
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Во Владивостоке 13-летний подросток проломил череп с кровоизлиянием в мозг, врезавшись в бетонную стену во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в травматологическом центре российского города.

По словам очевидцев, школьник потерял сознание на 10 минут. «Я помню, как сел в тюбинг, покатился, а потом — темнота», — говорил ребенок о своем состоянии медикам.

У него диагностировали тяжелую сочетанную травму: ушиб головного мозга с формированием очагов повреждения в височной доле, переломы костей черепа, в том числе височной и затылочной, травматическое кровоизлияние в мозговые оболочки, кровотечение из уха, тупая травма груди, а также повреждение плеча и выраженный травматический шок.

На следующий день у мальчика появились новые симптомы — опустился уголок рта и перестал закрываться правый глаз, что стало прямым следствием повреждения мозга.

«Сейчас состояние мальчика стабилизировалось, но путь к восстановлению будет долгим», — констатировали в медучреждении.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области две девушки, катавшиеся на тюбинге, столкнулись с машиной и получили несовместимые с жизнью травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Конгресс США выбрал нового лидера Венесуэлы

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

    Россиянка отказала в сексе за деньги таксисту в Мексике и была жестоко избита

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Россиянка отхлестала поводком чужого годовалого ребенка

    Двойной удар «Искандера» по крупному скоплению бойцов ВСУ попал на видео

    Невеста уличила жениха в измене во время свадьбы

    ФСБ предотвратила теракт в российском отделе полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok