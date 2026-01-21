Российскому автомобильному рынку спрогнозировали резкое падение

Эксперты назвали три главные причины сокращения российского авторынка в январе

Старт года для российского рынка новых легковых автомобилей начался с отрицательной динамики. По словам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, общие продажи за январь будут на 5–10 процентов ниже, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет «Автостат».

Основной причиной спада реализации специалист назвал подорожание машин, вызванное повышением налога на добавленную стоимость и утилизационного сбора. По итогам первых двух недель общие продажи за январь могут составить от 80 до 85 тысяч единиц.

Эксперт пояснил, что текущая ситуации на рынке отличается от начала 2025 года тем, что у дилеров отсутствуют большие складские запасы по большинству брендов. «В прошлом году избыток товарных запасов и дорогое финансирование были драйверами скидок, что стимулировало спрос. Сейчас такой возможности нет», — отметил Терлюкевич.

По словам генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, начало года ожидаемо слабое. Первые две недели месяца в России не способствовали потребительской активности из-за общенациональных праздников.

Актуальные цены на автомобили и условия их кредитования по большинству брендов являются чрезмерно высокими для потенциальных клиентов, говорит он. «Кроме того, сам регламент выдачи автокредитов существенно ужесточился — теперь без официальной справки с работы кредит не получить», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что при существующем уровне поддержки дилеров со стороны дистрибьюторов им вряд ли удастся поднять объем продаж в январе до планируемых 75–80 тысяч автомобилей.

