Александр Лукашенко обязал создать белорусский автомобиль

Лукашенко потребовал от «Белджи» разработать полностью белорусский автомобиль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обязал руководство автомобильной компании Belgee («Белджи») разработать легковой автомобиль со стопроцентной отечественной локализацией, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это необходимое условие для развития, и потребовал ставить такую задачу перед всеми ответственными специалистами. Конечной целью является полная независимость в производстве машин. «Машины все должны быть нашими», — подчеркнул глава страны.

Это заявление прозвучало в Минском международном выставочном центре во время церемонии вручения символов Государственного знака качества предприятиям, чья продукция была отмечена высокой наградой по итогам 2025 года. В число награжденных вошел легковой автомобиль Belgee X50. Обращаясь к директору автозавода Геннадию Свидерскому, президент выразил пожелание, чтобы в будущем все выпускаемые предприятием автомобили получили знак качества.

Лукашенко отметил, что в условиях высокой и часто недобросовестной конкуренции, а также стремительного технологического развития именно качество становится главным фактором успеха на мировом рынке. Он добавил, что продукция с маркировкой «Сделано в Беларуси» уже поставляется более чем в 150 государств, и география этих поставок продолжает разрастаться.

