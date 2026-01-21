Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
10:52, 21 января 2026Авто

Александр Лукашенко обязал создать белорусский автомобиль

Лукашенко потребовал от «Белджи» разработать полностью белорусский автомобиль
Марина Аверкина

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обязал руководство автомобильной компании Belgee («Белджи») разработать легковой автомобиль со стопроцентной отечественной локализацией, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это необходимое условие для развития, и потребовал ставить такую задачу перед всеми ответственными специалистами. Конечной целью является полная независимость в производстве машин. «Машины все должны быть нашими», — подчеркнул глава страны.

Это заявление прозвучало в Минском международном выставочном центре во время церемонии вручения символов Государственного знака качества предприятиям, чья продукция была отмечена высокой наградой по итогам 2025 года. В число награжденных вошел легковой автомобиль Belgee X50. Обращаясь к директору автозавода Геннадию Свидерскому, президент выразил пожелание, чтобы в будущем все выпускаемые предприятием автомобили получили знак качества.

Лукашенко отметил, что в условиях высокой и часто недобросовестной конкуренции, а также стремительного технологического развития именно качество становится главным фактором успеха на мировом рынке. Он добавил, что продукция с маркировкой «Сделано в Беларуси» уже поставляется более чем в 150 государств, и география этих поставок продолжает разрастаться.

Ранее владельцы дорестайлингового Chery Tiggo 4 перечислили слабые места кроссовера.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    Новые откровенные фото Оксаны Самойловой оценили в сети фразой «лучшая подруга Глюкозы»

    В Еврокомиссии заявили об ответных мерах ЕС против США из-за Гренландии

    Прием популярной биодобавки связали со снижением эффективности терапии рака

    Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

    Российский регион увеличил выплату для новобранцев СВО

    В Москве подорожал ремонт жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok