Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 21 января 2026Наука и техника

«Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

«Ростех»: ИМР-3М используют в качестве штурмовых танков на СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Инженерные машины разграждения ИМР-3М, которые предназначены для оборудования проходов, в рамках специальной военной операции (СВО) часто применяют в качестве штурмовых танков. О возможностях машины рассказала госкорпорация «Ростех».

ИМР-3М, построенная на базе танка Т-90, — это одна из самых совершенных машин этого класса. Она способна обеспечивать продвижение колонн в лесах, среди городских завалов и на труднопроходимой местности. ИМР-3М несет манипулятор с телескопической стрелой, бульдозерный отвал и минный трал. В арсенал машины входит крупнокалиберный пулемет НСВТ «Утес».

Отмечается, что ИМР-3М Вооруженных сил (ВС) России хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. «По отзывам военных, ИМР-3М часто используют в качестве штурмового танка. При штурмовых действиях используется отвал, а кран-манипулятор снимается. Машина может ровнять с землей практически любые некапитальные здания», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию ИМР-3М. Машины оснастили дополнительной защитой от дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok