«Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

«Ростех»: ИМР-3М используют в качестве штурмовых танков на СВО

Инженерные машины разграждения ИМР-3М, которые предназначены для оборудования проходов, в рамках специальной военной операции (СВО) часто применяют в качестве штурмовых танков. О возможностях машины рассказала госкорпорация «Ростех».

ИМР-3М, построенная на базе танка Т-90, — это одна из самых совершенных машин этого класса. Она способна обеспечивать продвижение колонн в лесах, среди городских завалов и на труднопроходимой местности. ИМР-3М несет манипулятор с телескопической стрелой, бульдозерный отвал и минный трал. В арсенал машины входит крупнокалиберный пулемет НСВТ «Утес».

Отмечается, что ИМР-3М Вооруженных сил (ВС) России хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. «По отзывам военных, ИМР-3М часто используют в качестве штурмового танка. При штурмовых действиях используется отвал, а кран-манипулятор снимается. Машина может ровнять с землей практически любые некапитальные здания», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию ИМР-3М. Машины оснастили дополнительной защитой от дронов.