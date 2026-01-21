Советский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Римом

Советский актер и телеведущий Григорьев: Москва безопаснее Нью-Йорка и Рима

Советский и российский актер, бывший ведущий программы «Спокойной ночи, малыши!» Юрий Григорьев заявил, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Нью-Йорком, Парижем и другими зарубежными мегаполисами. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам телеведущего, Москва по всем параметрам превосходит Нью-Йорк, Лондон и Рим, однако главным достоинством российской столицы он назвал безопасность. «Почитайте, что пишут сами лондонцы и ньюйоркцы. Там в последнее время опасность буквально витает в воздухе. Люди по вечерам не выходят из дома — города просто пустеют. Я видел это собственными глазами в Италии. Может, самый центр Рима еще более или менее, а так…» — рассказал Григорьев.

