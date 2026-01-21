Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:35, 21 января 2026Россия

Спецпредставитель Путина назвал единственный возможный выбор для ЕС

Дмитриев заявил, что умиротворение является единственным выбором для ЕС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

У Евросоюза (ЕС) в сложившейся геополитической ситуации есть единственный верный выбор — умиротворение. На это указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Умиротворение — ваш единственный выбор», — написал Дмитриев, отвечая на высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что политика умиротворения — это признак слабости, а Европа не может позволить себе быть слабой. Кроме того, Туск указал на то, что такая политика не ведет к каким-то результата, а ведет лишь к унижению.

Ранее Дмитриев сообщил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали три российских региона. В Белгородской области в результате удара погиб чиновник

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Спецпредставитель Путина назвал единственный возможный выбор для ЕС

    Стала известна цена человеческих голов и тел у торговцев органами

    Экзотическая ягода оказалась союзником против ожирения и метаболических нарушений

    Стало известно о нехватке 100 миллионов долларов на импорт газа на Украину

    Трамп заявил о гордости Бога за него

    Кличко заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Киеве

    Финалистка конкурса красоты 10 лет охотилась на мошенницу, выдававшую себя за мужчин. Она отправила ее в тюрьму трижды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok