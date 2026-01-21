Спецпредставитель Путина назвал единственный возможный выбор для ЕС

Дмитриев заявил, что умиротворение является единственным выбором для ЕС

У Евросоюза (ЕС) в сложившейся геополитической ситуации есть единственный верный выбор — умиротворение. На это указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Умиротворение — ваш единственный выбор», — написал Дмитриев, отвечая на высказывание премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что политика умиротворения — это признак слабости, а Европа не может позволить себе быть слабой. Кроме того, Туск указал на то, что такая политика не ведет к каким-то результата, а ведет лишь к унижению.

Ранее Дмитриев сообщил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно.