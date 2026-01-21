Реклама

Мир
12:28, 21 января 2026Мир

Спецпредставитель Путина прокомментировал слова премьера Бельгии о рабстве Европы

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о рабстве стран Европейского союза (ЕС) в отношениях с США. Его пост опубликован в соцсети X.

Ранее де Вевер призвал европейцев объединиться, чтобы не быть рабами президента США Дональда Трампа. «Быть счастливым вассалом — это одно, а несчастным рабом — несколько иное», — пояснил политик.

«Трудный выбор вассалов», — написал Дмитриев в ответ на пост с заявлением бельгийского премьера.

20 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме раскритиковала Трампа за решение ввести пошлины против ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Она пообещала, что ответ европейцев на подобные меры будет «непоколебимым, единым и соразмерным».

