Стало известно о готовности Пугачевой вернуться на сцену

Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену летом 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, народная артистка СССР может начать рассматривать предложения от частных заказчиков на выступления за пределами Российской Федерации. Пугачева якобы готова выступать на зарубежных квартирниках с июня: на данный момент Примадонна сосредоточена на себе и своей семье.
Условия, при которых Алла Борисовна снова выйдет на сцену, примерный райдер певицы и стоимость возможных концертов на данный момент неизвестны.
Ранее журналист, ведущий проекта «Соловьев Live» Армен Гаспарян признался, что ему жаль Пугачеву, уехавшую из России и заявившую, что ее предала Родина. По мнению журналиста, на протяжении многих лет имя Пугачевой было брендом.