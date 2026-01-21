Стало известно о готовности Пугачевой вернуться на сцену

Mash: Алла Пугачева начнет брать заказы на частные выступления летом 2026 года

Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену летом 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, народная артистка СССР может начать рассматривать предложения от частных заказчиков на выступления за пределами Российской Федерации. Пугачева якобы готова выступать на зарубежных квартирниках с июня: на данный момент Примадонна сосредоточена на себе и своей семье.

Условия, при которых Алла Борисовна снова выйдет на сцену, примерный райдер певицы и стоимость возможных концертов на данный момент неизвестны.

Ранее журналист, ведущий проекта «Соловьев Live» Армен Гаспарян признался, что ему жаль Пугачеву, уехавшую из России и заявившую, что ее предала Родина. По мнению журналиста, на протяжении многих лет имя Пугачевой было брендом.