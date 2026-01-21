Стало известно о нехватке 100 миллионов долларов на импорт газа на Украину

Semafor: Соболев заявил, что Украине не хватает 100 миллионов долларов на газ

Министр экономики Украины Алексей Соболев отметил, что для обеспечения импортных потребностей в газе на предстоящий год стране необходимо как минимум 100 миллионов долларов. Об этом сообщает портал Semafor.

«И это часть от примерно 60 миллиардов долларов, необходимых стране для восстановления своей энергосистемы», — отмечается в статье.

Соболев также указал, что экстренные потребности энергосистемы Украины превышают 1 миллиард долларов.

Ранее политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что газовые войны и конфликты из-за энергоносителей в нулевые годы стали прологом к системной деградации отношений между Россией и Украиной. По его словам, после распада СССР Киев получал от Москвы огромные экономические преференции, включая скидки на голубое топливо. Однако украинские элиты, как считает политолог, пытались «вклиниться» в эти транзитные цепочки, сражаясь друг с другом за прибыльные контракты.