Стало известно о праве Трампа стать пожизненным председателем «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп сможет сохранить пост председателя в создаваемом «Совете мира» и после окончания своего президентского срока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Согласно правилам, место председателя будет принадлежать Трампу вплоть до его отставки. В дальнейшем новый президент США сможет назначить официального представителя страны в этом органе.
Как отмечает издание, возможность пожизненного руководства Трампа создает дополнительные сложности для лидеров «Большой семерки» (G7).
Ранее стало известно, что многие страны-члены Евросоюза (ЕС) откажутся войти в состав продвигаемого США «Совета мира» по управлению сектором Газа. Большинство европейских стран опасаются, что «Совет мира», предложенный США, может ослабить роль ООН в качестве форума для разрешения глобальных кризисных ситуаций. У Евросоюза также вызывает опасения приглашение в совет президента России Владимира Путина.