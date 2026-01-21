Реклама

Наука и техника
13:48, 21 января 2026Наука и техника

Стало известно о следующем пуске «Протона-М»

ТАСС: Следующий пуск ракеты «Протон-М» планируется в феврале
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Следующий пуск тяжелой ракеты «Протон-М» планируется в первой половине февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Пуск запланирован на первую половину февраля», — заявил собеседник.

Агентство напоминает, что соответствующий пуск должен стать первым с 2023 года и последним для разгонного блока типа ДМ.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли.

Также в декабре компания рассказала, что «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 установили на стартовый стол космодрома Байконур.

