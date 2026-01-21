Студенты раскрыли свои месячные траты

«Авито»: Студенты тратят около 34 тысяч в месяц

Российские студенты тратят порядка 34 тысяч рублей в месяц, рассказали «Ленте.ру» в «Авито». Эти средства, по словам аналитиков, идут на закрытие базовых потребностей.

«Траты студентов в основном уходят на базовые категории. Порядка 49 процентов на продукты, 30 — на транспорт, 29 — на жилье. Также среди ощутимых статей расходов — кафе и готовая еда, одежда и обувь, книги и канцелярия для учебы, а также развлечения», — сказано в исследовании.

Выяснилось также, что 54 процента студентов тратят около 30 тысяч рублей в месяц, 31 процент — от 30 до 60 тысяч, 12 процентов — от 60 до 100 тысяч, 4 процента — больше 100 тысяч. При этом больше всего средств уходит у студентов из Москвы — около 46 тысяч рублей, меньше всего, 26 тысяч, — у студентов из Самары.

«Чаще всего учащиеся сокращают расходы на транспорт и такси: 31 процент нередко выбирают пешие маршруты или общественный транспорт. 29 процентов экономят на развлечениях, отказываясь от платных мероприятий, 27 — стараются не есть вне дома, 24 — экономят на кофе и других напитках навынос, еще 24 процента не ходят в платные спортзалы и занимаются дома или льготно по студенческому», — добавили аналитики.

Самыми популярными способами экономии, по словам исследователей, оказались скидки и кешбэк, сравнение цен, студенческие скидки, покупки на распродажах и «с рук».

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще экономить на лекарствах. Покупатели в 2025 году начали чаще приобретать препараты по скидочным акциям и старались лавировать между разными аптечными сетями, выбирая более выгодные предложения.