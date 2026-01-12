Реклама

Экономика
07:37, 12 января 2026Экономика

Россияне стали чаще экономить на лекарствах

«Известия»: Россияне стали чаще приобретать лекарства по акциям
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pixabay

В 2025 году россияне реже были готовы переплачивать в аптеках за бренд, а потребительский выбор в основном определяло оптимальное соотношение цены и качества препаратов. Об изменении покупательской стратегии граждан сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Подобная тенденция была во многом обусловлена переходом граждан к сберегательной модели финансового поведения, отметили аналитики. В прошлом году россияне стали чаще приобретать препараты по скидочным акциям и старались лавировать между разными аптечными сетями, выбирая более выгодные предложения.

Подобную потребительскую стратегию эксперты из Points Health назвали экономичной. Глава компании Дарья Соловьева отметила рост спроса граждан на лекарства, представленные в ассортименте дискаунтеров (торговых сетей, продающих препараты по более низким ценам). «Россияне следят за акциями <...> Им важно не переплатить», — констатировала она.

Такая покупательская стратегия россиян затронула не только фармацевтический рынок, но и продовольственный. О заметном усилении давления жестких дискаунтеров на крупные сети супермаркетов в России, в частности, свидетельствуют данные Infoline. Так, с начала 2025 года в стране закрылись 67 крупноформатных продуктовых магазинов. Количество же «магазинов для бедных», напротив, увеличилось на 15 процентов. В компании Points Lab объяснили тенденцию общей экономической неопределенностью в России.

