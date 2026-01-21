Реклама

Суд определился с одним из обливших россиянку кислотой

В Екатеринбурге арестовали одного из напавших на девушку с кислотой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге арестовали одного из напавших на девушку с кислотой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Утром 12 января неизвестный облил девушку едкой жидкостью из бутылки на лестнице, ведущей в подземную парковку. Нападавший, одетый во все черное, скрылся. Пострадавшая считает, что нападение было организовано ее бывшим сожителем, который нанял исполнителя и его сообщницу.

Фигурантами стали двое мужчин 1980 и 1990 годов рождения, а также женщина 1998 года рождения. Предполагаемый заказчик арестован. По версии следствия, бывший сожитель решил расправиться с потерпевшей из-за личной неприязни и нанял для этого двух соучастников. Один из нанятых мужчин вылил на женщину токсическое вещество.

Орджоникидзевский районный суд избрал в отношении одного из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

