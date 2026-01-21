Токаев приготовил Казахстан к новому политическому транзиту

Токаев решил внести больше 40 поправок в Конституцию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил подробности масштабной конституционной реформы в стране. О подготовке Астаны к новому политическому транзиту пишут «Ведомости».

«Фактически мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции», — заявил казахстанский лидер.

Среди предложенных мер Токаев решил превратить парламент в однопалатный и назвать его курултаем.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил Токаева в «Совет мира» по Газе. Казахстанский лидер выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.