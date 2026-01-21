Токаев приготовил Казахстан к новому политическому транзиту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил подробности масштабной конституционной реформы в стране. О подготовке Астаны к новому политическому транзиту пишут «Ведомости».
«Фактически мы намерены сделать шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции», — заявил казахстанский лидер.
Среди предложенных мер Токаев решил превратить парламент в однопалатный и назвать его курултаем.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пригласил Токаева в «Совет мира» по Газе. Казахстанский лидер выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.