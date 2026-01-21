Трамп нашел виновника энергетического коллапса Европы

Трамп: Энергетический коллапс Европы вызвали ветряные электростанции

В настоящее время Европа переживает энергетический коллапс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Его процитировало ТАСС.

По словам американского лидера, причиной такого неблагополучного положения дел стал переход стран этого континента на возобновляемые источники энергии.

«Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли», — отметил глава Белого дома.

Он указал на то, что производство электроэнергии в Германии упало на 22 процента, если сравнивать с 2017 годом, а Великобритания будто бы производит лишь треть от того количества электроэнергии, которое она генерировала в конце XX века.

В ходе своего выступления Трамп назвал свою страну экономическим двигателем планеты и выразил уверенность в том, что когда процветают Соединенные Штаты, процветает и весь мир.

Перед этим участники форума освистали министра торговли США Говарда Лютника из-за его «агрессивных комментариев».