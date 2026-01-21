Трамп заявил о значении США для планеты

Экономический двигатель на планете Земля — это США. Об этом заявил президент этого государства Дональд Трамп, обращаясь к участникам Всемирного экономического форума. Его процитировало РИА Новости.
Глава Белого дома сказал, что когда процветают Соединенные Штаты, процветает и весь мир. Но когда дела идут плохо, то это оказывается плохо для всех.
По словам Трампа, в настоящее время экономика США процветает. Растут производительность труда, инвестиции и доходы населения. Это, как подчеркнул президент США, феноменальные новости.
Ранее сообщалось, что на ужине на Всемирном экономическом форуме в Давосе освистали министра торговли США Говарда Лютника. Конфликт разгорелся из-за «агрессивных комментариев» американского министра. В итоге часть гостей покинула ужин.
Президент Франции Эммануэль Макрон покинул Всемирный экономический форум, так и не договорившись о личной встрече с Трампом.