Экономика
17:42, 21 января 2026Экономика

Трамп заявил о значении США для планеты

Трамп: США — это экономический двигатель на планете
Кирилл Луцюк
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Экономический двигатель на планете Земля — это США. Об этом заявил президент этого государства Дональд Трамп, обращаясь к участникам Всемирного экономического форума. Его процитировало РИА Новости.

Глава Белого дома сказал, что когда процветают Соединенные Штаты, процветает и весь мир. Но когда дела идут плохо, то это оказывается плохо для всех.

По словам Трампа, в настоящее время экономика США процветает. Растут производительность труда, инвестиции и доходы населения. Это, как подчеркнул президент США, феноменальные новости.

Ранее сообщалось, что на ужине на Всемирном экономическом форуме в Давосе освистали министра торговли США Говарда Лютника. Конфликт разгорелся из-за «агрессивных комментариев» американского министра. В итоге часть гостей покинула ужин.

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул Всемирный экономический форум, так и не договорившись о личной встрече с Трампом.

