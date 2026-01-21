Реклама

Трамп назвал причину приглашения Путина в «Совет мира»

Марина Совина
Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в «Совет мира», потому что тот обладает властью и контролем.

«Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», — сказал Трамп. Он также отметил, что многие приняли приглашение, добавив, что ему неизвестно ни об одном отказе.

Ранее Путин поблагодарил Трампа за приглашение в «Совет мира». Он подчеркнул, что Москва всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия, которые могут помочь укреплению международной стабильности.

