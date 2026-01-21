Реклама

17:43, 21 января 2026

Трамп назвал США причиной существования Канады

Трамп: Канада существует благодаря США, но не благодарна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Shannon Vanraes / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни не благодарен Соединенным Штатам, несмотря на их помощь в обеспечении безопасности его страны. С таким заявлением на полях Всемирного экономического форума в Давосе выступил американский лидер Дональд Трампа, трансляцию его выступления ведет Белый дом.

«Карни был не так уж благодарен нам в своей речи в Давосе», — сказал он, отметив, что разрабатываемая американцами система противовоздушной обороны «Золотой купол» защитит и Канаду.

При этом, подчеркнул Трамп, «Канада существует благодаря США».

Ранее Карни принес извинения Трампу, обидевшемуся на антитарифную рекламу. По словам политика, он посмотрел ролик перед выходом в эфир и выступил против его публикации.

