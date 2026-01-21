Трамп снова не выговорил название Азербайджана

Президент США Дональд Трамп снова не смог выговорить название Азербайджана. Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я остановил другие войны... Владимир Путин позвонил мне... Армения и Абербайджан», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что смог урегулировать конфликт между «Албанией и Абербайджаном». Албанию и Армению глава государства перепутал в эфире телеканала Fox News.

Помимо этого, Трамп, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в октябре 2025 года, назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна его соотечественником.