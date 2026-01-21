Реклама

17:08, 21 января 2026

Трамп раскрыл свое желание для Европы

Трамп: США хотят заботится о Европе, чтобы она добилась успехов
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США верят, что они находятся с Европой в одной цивилизации и хотят о ней заботиться. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает агентство Reuters.

«И мы глубоко верим в связи, которые нас объединяют с Европой. Как цивилизация, я хочу видеть, как она добивается больших успехов», — указал глава государства.

Трамп также добавил, что Соединенные Штаты хотят больших «успехов» для европейского континента и Великобритании.

Ранее Трамп раскритиковал Европу и назвал континент «проблемным». В начале своей речи президент США также подчеркнул, что рад оказаться в прекрасном Давосе и выступить перед столькими уважаемыми лидерами бизнеса, «столькими друзьями и лишь немногими врагами».

