Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:20, 21 января 2026Мир

Трамп рассказал о начале третьей мировой войны

Трамп: США хотят предотвратить начало третьей мировой войны
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

США хотят предотвратить начало третьей мировой войны. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

Таким образом Трамп порассуждал о ходе украинского конфликта. По его словам, он мог бы развиваться по-другому в случае его неизбрания на выборах в 2024 году.

«Мы не хотим третьей мировой войны. Мы хотим ее предотвратить, но мы не хотим третьей мировой войны. Я думаю, если бы меня не избрали, это могло бы перерасти в третью мировую войну. Это была очень, очень плохая ситуация», — заявил президент США.

В ходе той же речи Трамп заявил, что конфликта на Украине не случилось бы при условии иных результатов выборов 2020 года в США. Тогда он проиграл выборы 46-му американскому президенту Джо Байдену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о начале третьей мировой войны

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    В столице российского региона нашли неразорвавшийся боеприпас

    Москалькова высказалась о будущем обменов пленными между Россией и Украиной

    Стало известно о готовности Пугачевой вернуться на сцену

    В меню столичного ресторана появился сет с килограммом икры за 95 тысяч рублей

    Скабеева фразой «собрались три русофоба» описала сцену с форума в Давосе

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Стало известно о свидетелях по делу россиянки о перевозке восьми тонн кокаина из Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok