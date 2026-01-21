Трамп рассказал о начале третьей мировой войны

Трамп: США хотят предотвратить начало третьей мировой войны

США хотят предотвратить начало третьей мировой войны. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

Таким образом Трамп порассуждал о ходе украинского конфликта. По его словам, он мог бы развиваться по-другому в случае его неизбрания на выборах в 2024 году.

«Мы не хотим третьей мировой войны. Мы хотим ее предотвратить, но мы не хотим третьей мировой войны. Я думаю, если бы меня не избрали, это могло бы перерасти в третью мировую войну. Это была очень, очень плохая ситуация», — заявил президент США.

В ходе той же речи Трамп заявил, что конфликта на Украине не случилось бы при условии иных результатов выборов 2020 года в США. Тогда он проиграл выборы 46-му американскому президенту Джо Байдену.