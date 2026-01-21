Трамп: Конфликта на Украине не было бы без фальсификации выборов 2020 года в США

Конфликта на Украине не было бы без фальсификации выборов 2020 года в США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Эта война не должна была начаться, и она бы не началась, если бы президентские выборы в США 2020 года не были сфальсифицированы», — сказал американский лидер.

Он добавил, что все виновные понесут ответственность. Трамп вновь заверил, что хочет остановить конфликт на Украине. Глава Белого дома также заявил, что Европа, а не США, должна была бы возглавлять мирный процесс по Украине.

Президент США подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине.