17:36, 21 января 2026Мир

Трамп сделал комплимент очкам Макрона

Трамп заявил, что ему нравится Макрон, и сделал комплимент его очкам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал комплимент очкам французского лидера Эммануэля Макрона в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает Reuters.

«Я смотрел его выступление вчера в красивых очках (...) Что, черт возьми, случилось с Макроном?» — заявил он.

Американский лидер также добавил, что ему очень нравится президент Франции. «Он мне правда нравится. Трудно в это поверить, да?» — заключил глава Белого дома.

Ранее Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках и сделал заявление о мире, который лишился привычных правил. Глава Франции также обвинил США в открытом намерении ослабить и подчинить Европу.

