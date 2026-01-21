Реклама

11:12, 21 января 2026Мир

Трамп захотел решительных военных действий против Ирана

WSJ: Трамп запросил у помощников военные варианты действий против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает военные варианты действий против Ирана и запросил подобные предложения у помощников. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«После отказа от ударов по Ирану на прошлой неделе президент Трамп по-прежнему настаивает на том, чтобы его помощники предложили, как он выразился, "решительные" военные варианты действий», — утверждается в публикации.

Согласно источникам, формулировка Трампа побудила его помощников в Пентагоне и Белом доме разработать ряд вариантов, в том числе направленных на смену власти в Иране. Существуют также и более «скромные» предложения, предполагающие точечные удары по объектам Корпуса стражей исламской революции. По данным издания, на этом фоне США направляют на Ближний Восток авианосец и истребители F-15E, которые могут стать началом более масштабного наращивания военной мощи.

Ранее Трамп заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство Исламской Республики попытается осуществить угрозы в его адрес.

