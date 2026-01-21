Реклама

Трамп заявил о близости к соглашению по Украине

Виктория Кондратьева
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Все стороны украинского конфликта стали «достаточно близки» к окончательному соглашению и урегулированию вопроса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

«Мы достаточно близки к соглашению по Украине», — указал глава государства.

При этом Дональд Трамп добавил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский испытывают «огромную ненависть» друг к другу. Он также призвал обе стороны «заключить сделку».

Ранее Трамп заявил, что Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Хозяин Белого дома выразил надежду, что Зеленский также будет готов к переговорам, указав, что рассчитывает на встречу с ним на полях Давоса.

