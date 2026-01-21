Трампа призвали успокоиться

Вице-премьер Швеции Буш посоветовала Трампу успокоиться из-за Гренландии

Вице-премьер Швеции Эбба Буш посоветовала президенту США Дональду Трампу успокоиться. Свое мнение она высказала в комментарии телеканалу Sky News.

«Мое послание Трампу: пора успокоиться. Европа не даст себя шантажировать», — заявила она, комментируя планы американского лидера заполучить Гренландию.

Ранее Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. «Это отличная сделка для всех. Она дает нам все, что нам было нужно», — сказал он. Глава государства ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что Гренландия войдет в состав США. Он подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».