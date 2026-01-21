Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 21 января 2026Мир

Трампа призвали успокоиться

Вице-премьер Швеции Буш посоветовала Трампу успокоиться из-за Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-премьер Швеции Эбба Буш посоветовала президенту США Дональду Трампу успокоиться. Свое мнение она высказала в комментарии телеканалу Sky News.

«Мое послание Трампу: пора успокоиться. Европа не даст себя шантажировать», — заявила она, комментируя планы американского лидера заполучить Гренландию.

Ранее Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. «Это отличная сделка для всех. Она дает нам все, что нам было нужно», — сказал он. Глава государства ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что Гренландия войдет в состав США. Он подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделают ставку на диверсии и дроны». Сосед США готовит план на случай войны с американцами

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    ВСУ решили забрать здания школ под военные нужды

    Многодетная мать годами жестоко издевалась над девочкой и удерживала ее в качестве рабыни

    На американской военной базе заметили загадочный аппарат неизвестного происхождения

    В России впервые в мире нашли способ борьбы с устойчивым вирусом

    На Украине назвали два возможных сценария развития конфликта

    В НАТО раскрыли новое опасение из-за Трампа

    Дмитриев высказался о следующей сделке США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok