Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 21 января 2026Мир

Уиткофф понадеялся на единство России и Украины в одном вопросе

Уиткофф выразил надежду, что Россия и Украина присоединятся к «Совету мира»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

США надеются, что Россия и Украина дадут согласие на участие в «Совете мира», инициированном главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью CNBC.

«Давайте надеяться, я хочу быть оптимистом в этом вопросе. Я думаю, что мы получим положительный ответ от обеих сторон», — отметил он.

Также Уиткофф сообщил, что уже «20 или 25» мировых лидеров согласились поддержать «Совет мира».

17 января газета The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» в качестве замены ООН. Уточняется, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и Украину и Венесуэлу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Шоу Меган Маркл на Netflix отменили

    Названа ахиллесова пята переданных Киеву «Бурь»

    Госдума одобрила повышение штрафов за экономические преступления

    Появилось видео с последствиями атаки ВСУ на Адыгею

    Уиткофф понадеялся на единство России и Украины в одном вопросе

    Американского министра освистали в Давосе

    На сложном участке боевых действий объявилось связанное с Зеленским вооружение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok