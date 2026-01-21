Реклама

Уиткофф раскрыл реакцию мировых лидеров на «Совет мира» Трампа

Уиткофф: 20 или 25 лидеров государств уже дали согласие на участие в Совете мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Несколько лидеров государств уже дали согласие на участие в «Совете мира» президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью CNBC.

«Все идет прекрасно. Мы получили отличную реакцию. Думаю, 20, а может 25 мировых лидеров уже приняли приглашение», — сообщил представитель Белого дома.

Уиткофф отметил, что США предложили России и Украине присоединиться к инициативе и ожидают, что обе страны согласятся принять участие.

Ранее Уиткофф анонсировал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 22 января. Он добавил, что отправится в Россию с зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

