Культура
20:06, 21 января 2026Культура

Умер актер из «Дневника Бриджит Джонс»

Звезда «Шерлока Холмса» и «Дневника Бриджит Джонс» Дональд Дуглас умер в 92 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Les Lee / Daily Express / Hulton Archive / Reuters

Шотландский актер Дональд Дуглас, известный по роли в культовом фильме «Дневник Бриджит Джонс», ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом пишет издание The Independent.

Сообщается, что Дугласа, сыгравшего отца мистера Дарси, не стало 14 января. Он находился в больнице французского города Альби, куда попал после непродолжительной болезни. Точный диагноз не уточняется.

За время своей карьеры Дональд сыграл в более чем 90 картинах, среди которых «Корона», «Из ада», «Доктор Кто», «Пуаро», «Мстители», «Шерлок Холмс» и другие знаковые проекты.

Ранее стало известно, что один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил постановщик Дэйв Боссерт.

