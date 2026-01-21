В России собрались создать систему утилизации электроники

Минпромторг РФ подписал соглашение о создании системы переработке электроники

Соглашение о сотрудничестве в сфере переработки электроники заключили Минпромторг России и ассоциация «Элематика». Его целью, как указали в министерстве, станет создание системы переработки электроники, сообщает РИА Новости.

Система должна снизить объем отходов и обеспечить промышленность вторичными редкоземельными металлами. Замглавы ведомства Василий Шпак подчеркнул, что необходимо двигаться к экономике замкнутого цикла, то есть возобновляя ресурсы, однажды уже полученные.

В рамках сотрудничества власти усовершенствуют нормативную базу, разработают меры господдержки, внедрят современные технологии, а также создадут систему прослеживаемости жизненного цикла радиоэлектроники.

С 1 сентября этого года в России начнет действовать так называемый технологический сбор, вводимый по аналогии с утилизационным сбором для автомобилей. Уплачивать его придется как импортерам, так и производителям электроники, а средства пойдут на развитие отечественной продукции.

В Минпромторге не уточнили источник средств для развития переработки электроники. Однако если аналогия с утильсбором получит развитие, то деньги могут взять из технологического сбора за счет его увеличения или ограничения объемов поддержки российских производителей.