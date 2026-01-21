В администрации российского города начались обыски

В Подмосковье в администрации Сергиева Посада проходят обыски

В Подмосковье в администрации Сергиева Посада проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, правоохранители подозревают исполняющего обязанности главы городского округа Сергея Тостановского в крупной взятке. Сегодня ночью в его доме также провели обыск.

Кроме того, в 2013 году он был фигурантом уголовного дела из-за причиненного вреда охранной зоне древнего городища Радонеж.

