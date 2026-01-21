Реклама

В администрации российского города начались обыски

В Подмосковье в администрации Сергиева Посада проходят обыски
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Сергей Тостановский / VKontakte

В Подмосковье в администрации Сергиева Посада проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, правоохранители подозревают исполняющего обязанности главы городского округа Сергея Тостановского в крупной взятке. Сегодня ночью в его доме также провели обыск.

Кроме того, в 2013 году он был фигурантом уголовного дела из-за причиненного вреда охранной зоне древнего городища Радонеж.

Ранее сообщалось, что в доме и в рабочем кабинете судившегося с пенсионеркой главы Приморско-Ахтарска Максима Бондаренко прошли обыски.

