Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:34, 21 января 2026Мир

В Дании начали беспокоиться об экономических трудностях из-за США

Economist: В Дании начали беспокоиться об экономических трудностях из-за США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дания начинает беспокоиться о возможных экономических трудностях, с которыми может столкнуться из-за мер президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на неназванных датских чиновников.

«Решимость Дании не уступать Трампу ни дюйма земли настолько глубоко укоренилась, что в столице мало кто даже выражает опасения по поводу последствий для экономики от его пошлин», — отмечается в сообщении.

Согласно данным журнала, европейские политики тревожатся о том, какие новые экономические рычаги может применить Трамп по мере обострения ситуации, и готов ли Евросоюз ответить адекватными контрамерами.

Издание подчеркивает, что вооруженный захват Гренландии обернулся бы для США разорительными расходами и, вероятно, затяжной, месяцы длящейся морской кампанией, изнуряющей как ресурсы, так и политическую волю.

Ранее депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что Дании придется начать войну с США, если американский президент Дональд Трамп не откажется от притязаний на Гренландию и прикажет вторгнуться на эту территорию. По его словам, если США аннексируют Гренландию, единственное, что они получат, — дополнительные расходы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Опытная секс-работница пожаловалась на искусственный интеллект

    Озвучена возможная цель атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина

    Российские военные заняли посадки западнее Родинского

    Фон дер Ляйен обвинили в упадке Евросоюза

    При атаке ВСУ на Адыгею пострадали восемь человек

    В Дании начали беспокоиться об экономических трудностях из-за США

    В Британии заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok