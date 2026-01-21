Economist: В Дании начали беспокоиться об экономических трудностях из-за США

Дания начинает беспокоиться о возможных экономических трудностях, с которыми может столкнуться из-за мер президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Economist со ссылкой на неназванных датских чиновников.

«Решимость Дании не уступать Трампу ни дюйма земли настолько глубоко укоренилась, что в столице мало кто даже выражает опасения по поводу последствий для экономики от его пошлин», — отмечается в сообщении.

Согласно данным журнала, европейские политики тревожатся о том, какие новые экономические рычаги может применить Трамп по мере обострения ситуации, и готов ли Евросоюз ответить адекватными контрамерами.

Издание подчеркивает, что вооруженный захват Гренландии обернулся бы для США разорительными расходами и, вероятно, затяжной, месяцы длящейся морской кампанией, изнуряющей как ресурсы, так и политическую волю.

Ранее депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что Дании придется начать войну с США, если американский президент Дональд Трамп не откажется от притязаний на Гренландию и прикажет вторгнуться на эту территорию. По его словам, если США аннексируют Гренландию, единственное, что они получат, — дополнительные расходы.