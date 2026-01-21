Реклама

В двух аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В двух аэропортах России ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов — речь идет о воздушных гаванях Геленджика и Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что аэропорты перестали принимать и отправлять самолеты для обеспечения мер безопасности.

21 января ограничения также были введены в аэропорту другого российского города. Уточнялось, что временно ограничила прием и отправку лайнеров воздушная гавань Краснодара (Пашковский).

