В двух аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Геленджика и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В двух аэропортах России ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов — речь идет о воздушных гаванях Геленджика и Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что аэропорты перестали принимать и отправлять самолеты для обеспечения мер безопасности.

21 января ограничения также были введены в аэропорту другого российского города. Уточнялось, что временно ограничила прием и отправку лайнеров воздушная гавань Краснодара (Пашковский).