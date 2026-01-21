Реклама

08:54, 21 января 2026Россия

В Госдуме признались в голосовании за законы из дисциплины

Депутат Гурулев заявил, что голосует за законы, с которыми не согласен
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Гурулев голосует за законы, с положениями которых не согласен и не поддерживает. О таком голосовании парламентарий рассказал изданию «Чита.ру», слова Гурулева приводятся на канале портала в Rutube.

Гурулев сыграл с журналисткой издания в игру «я никогда не» и в частности признался, что отдавал голос за проекты законов лишь по необходимости. По словам парламентария, он поступал таким образом из «дисциплины».

«"Я не одобрял законы, с которыми не согласен"... Одобрял. Из партийной дисциплины. Если партия голосует, приходится. Единицы [таких законопроектов]», — заявил он.

Какой процент депутатов поступает так же, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в российском регионе депутаты захотели сократить свою численность.

