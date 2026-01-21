В Кремле объяснили второе за неделю совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин собирает оперативные совещания с Совбезом по необходимости

В Кремле объяснили второе за неделю совещание президента России Владимира Путина с Советом безопасности. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, оперативные заседания назначаются по необходимости, передает ТАСС.

Вечером 21 января Путин может собрать оперативное совещания Совета безопасности. При этом заседание с постоянными членами Совбеза уже проводилось 19 января.

«Еженедельный график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства», — обозначил Песков.

Темы предстоящего совещания он не обозначил, добавив. лишь, что это не связано с чем-то экстраординарным.

В понедельник, 19 января, Путин провел первое в 2026 году совещание с членами Совета безопасности. На повестке было два вопроса: первый касался текущих вопросов в сфере безопасности, а второй — участия России в строительстве многополярного мира.