21:08, 21 января 2026Мир

В МИД Дании отреагировали на заявление Трампа о захвате Гренландии силой

МИД Дании счел позитивным обещание Трампа не забирать Гренландию силой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа не забирать Гренладию военным путем. Его слова приводит Reuters.

Министр назвал позитивным заявление американского лидера. Он также подчеркнул, что Дания будет продолжать двигаться по дипломатическому пути в вопросе Гренландии.

Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не планирует использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Он подчеркнул, что хочет немедленных переговоров о покупке острова. Дания, в свою очередь, отказалась обсуждать его продажу.

