Россия
00:48, 21 января 2026

В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены объекты ТЭК

Клычков: В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены объекты ТЭК и дома
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орловской области были повреждены объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в Max.

«В результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона», — сообщил губернатор. По его словам, в Орле и других муниципалитетах также повреждены несколько домов и автомобилей. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Клычков отметил, что в части домов Северного и Железнодорожного районов Орла зафиксированы сбои в электро- и водоснабжении.

Об ударах ВСУ по Орлу стало известно вечером 20 января.

