Россия
08:43, 21 января 2026Россия

В Росархиве заявили о любви Путина к одному типу документов

Артизов: Путин любит читать подлинные архивные документы
Майя Назарова

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин любит изучать подлинные архивные документы. Об этом заявил РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

По данным Артизова, российский лидер прекрасно знаком с историческими корнями современного украинского кризиса.

Глава Росархива подчеркнул, что президент часто ссылается на исторические документы в публичных выступлениях. Так, Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном привел обширную историческую справку.

До этого глава государства вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны. Как признался Путин, оно помогло ему иначе взглянуть на события тех лет.

Он уверен, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

