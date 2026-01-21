В Росархиве заявили о любви Путина к одному типу документов

Артизов: Путин любит читать подлинные архивные документы

Президент России Владимир Путин любит изучать подлинные архивные документы. Об этом заявил РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

По данным Артизова, российский лидер прекрасно знаком с историческими корнями современного украинского кризиса.

Глава Росархива подчеркнул, что президент часто ссылается на исторические документы в публичных выступлениях. Так, Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном привел обширную историческую справку.

До этого глава государства вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны. Как признался Путин, оно помогло ему иначе взглянуть на события тех лет.

Он уверен, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.