В Росархиве заявили о любви Путина к одному типу документов

Президент России Владимир Путин любит изучать подлинные архивные документы. Об этом заявил РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
По данным Артизова, российский лидер прекрасно знаком с историческими корнями современного украинского кризиса.
Глава Росархива подчеркнул, что президент часто ссылается на исторические документы в публичных выступлениях. Так, Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном привел обширную историческую справку.
До этого глава государства вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны. Как признался Путин, оно помогло ему иначе взглянуть на события тех лет.
Он уверен, что все народы СССР внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.