В России высказались об использовании Украиной ядовитых веществ на фронте

Депутат Швыткин: Отвергать возможность использования ВСУ ядовитых веществ нельзя

Отвергать тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать ядовитые вещества против России на фронте, нельзя, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Отвергать утверждения о том, что ВСУ могут использовать отравляющие вещества, никоим образом нельзя. Нужно относиться с полной серьезностью к получаемой информации», — заявил Швыткин.

Депутат рассказал, что Генеральный штаб РФ принимает соответствующие меры. Он объяснил, что это относится и к дополнительным специальным средствам защиты, и к дезинфицирующим веществам.

«Случаи применения ВСУ ядовитых веществ на отдельных участках фронта в определенный период времени наблюдались. Поэтому отвергать возможность использования ВСУ ядовитых веществ нельзя», — заключил он.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) обнаружили новое опасное химическое оружие, принадлежащее ВСУ. Кадры с боеприпасом, спрятанным в снегу, опубликовал ветеран боевых действий с позывным Матрос. По его словам, «новая химическая приблуда» срабатывает на движение и раскидывает пену, которая испаряет ядовитый газ.

