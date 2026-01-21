Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 21 января 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об использовании Украиной ядовитых веществ на фронте

Депутат Швыткин: Отвергать возможность использования ВСУ ядовитых веществ нельзя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Отвергать тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать ядовитые вещества против России на фронте, нельзя, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Отвергать утверждения о том, что ВСУ могут использовать отравляющие вещества, никоим образом нельзя. Нужно относиться с полной серьезностью к получаемой информации», — заявил Швыткин.

Депутат рассказал, что Генеральный штаб РФ принимает соответствующие меры. Он объяснил, что это относится и к дополнительным специальным средствам защиты, и к дезинфицирующим веществам.

«Случаи применения ВСУ ядовитых веществ на отдельных участках фронта в определенный период времени наблюдались. Поэтому отвергать возможность использования ВСУ ядовитых веществ нельзя», — заключил он.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) обнаружили новое опасное химическое оружие, принадлежащее ВСУ. Кадры с боеприпасом, спрятанным в снегу, опубликовал ветеран боевых действий с позывным Матрос. По его словам, «новая химическая приблуда» срабатывает на движение и раскидывает пену, которая испаряет ядовитый газ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о подрыве генерала Кириллова в Москве

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    В Казахстане раскрыли подробности о расследовании причин крушения самолета AZAL

    Врачи в Москве спасли попавшего под мусоровоз ребенка

    Появились подробности о задержаниях в Минтрансе российского региона

    В России собрались создать систему утилизации электроники

    Россиянам назвали рабочие способы уберечь автомобиль от воздействия снега

    Трамп со сцены Давоса раскритиковал Европу

    Президент Польши неоднозначно высказался о войнах с СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok