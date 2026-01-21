Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:40, 21 января 2026АвтоЭксклюзив

В России высказались об обвале доходов от поставок китайских авто в страну

Кравченко: Снижение спроса на китайские автомобили поможет локализации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сокращение импорта авто из Китая по итогам прошлого года было ожидаемым, сложившаяся ситуация способствует локализации производства автомобилей в России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Сокращение импорта авто из Китая по итогам прошлого года было ожидаемым явлением. Я бы назвал здесь несколько факторов: в первую очередь — это общий тренд потребителей нашей страны на накопления из-за повышения ключевой ставки, а во-вторых, именно в прошлом году массовым явлением стало повышение спроса на импорт поддержанных авто через так называемых автоподборщиков», — сказал Кравченко.

По его мнению, сложившаяся сегодня ситуация способствует локализации производства автомобилей в России. Часть российских автомобильных производственных мощностей развивается пока еще по схеме крупноузловой сборки, отметил депутат.

«Считаю, что именно такой подход на первое время может быть средством решения проблемы сокращения импорта. В дальнейшем, конечно же, отечественные производители будут совершенствовать технологии и выпускать уже собственные платформы, которые, я надеюсь, наш потребитель оценит», — заключил парламентарий.

Говоря о европейских производителях, он заявил, что если они решат вернуться на наш рынок, то российская сторона не будет возражать, но при одном условии: если соответствующее возвращение будет учитывать интересы российских потребителей.

Ранее в Главном таможенном управлении (ГТУ) КНР сообщили, что по итогам 2025 года суммарные доходы китайских экспортеров от поставок автомобилей в Россию упали в 1,8 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. За 12 месяцев доходы азиатской страны от экспорта автомобилей на российский рынок просели на 44,3 процента и опустились до 8,5 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Россиянин захотел отремонтировать жилье и лишился миллионов рублей

    В российском регионе ревнивая женщина ударила таксиста ножом

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok