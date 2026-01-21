В России высказались об обвале доходов от поставок китайских авто в страну

Кравченко: Снижение спроса на китайские автомобили поможет локализации

Сокращение импорта авто из Китая по итогам прошлого года было ожидаемым, сложившаяся ситуация способствует локализации производства автомобилей в России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Сокращение импорта авто из Китая по итогам прошлого года было ожидаемым явлением. Я бы назвал здесь несколько факторов: в первую очередь — это общий тренд потребителей нашей страны на накопления из-за повышения ключевой ставки, а во-вторых, именно в прошлом году массовым явлением стало повышение спроса на импорт поддержанных авто через так называемых автоподборщиков», — сказал Кравченко.

По его мнению, сложившаяся сегодня ситуация способствует локализации производства автомобилей в России. Часть российских автомобильных производственных мощностей развивается пока еще по схеме крупноузловой сборки, отметил депутат.

«Считаю, что именно такой подход на первое время может быть средством решения проблемы сокращения импорта. В дальнейшем, конечно же, отечественные производители будут совершенствовать технологии и выпускать уже собственные платформы, которые, я надеюсь, наш потребитель оценит», — заключил парламентарий.

Говоря о европейских производителях, он заявил, что если они решат вернуться на наш рынок, то российская сторона не будет возражать, но при одном условии: если соответствующее возвращение будет учитывать интересы российских потребителей.

Ранее в Главном таможенном управлении (ГТУ) КНР сообщили, что по итогам 2025 года суммарные доходы китайских экспортеров от поставок автомобилей в Россию упали в 1,8 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. За 12 месяцев доходы азиатской страны от экспорта автомобилей на российский рынок просели на 44,3 процента и опустились до 8,5 миллиарда долларов.